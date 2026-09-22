Airolo-Pesciüm, stagione estiva in crescita tra bike, escursioni e musica
In 73 giorni di apertura sono stati registrati 7'668 primi passaggi, in leggero aumento rispetto al 2025 nonostante 19 giorni di attività in meno.
In 73 giorni di apertura sono stati registrati 7'668 primi passaggi, in leggero aumento rispetto al 2025 nonostante 19 giorni di attività in meno.
AIROLO - Si è conclusa domenica 13 settembre la stagione estiva 2026 di Airolo-Pesciüm, che ha registrato 7'668 primi passaggi in 73 giorni di apertura. Un risultato leggermente superiore a quello dell'estate 2025, nonostante 19 giorni di apertura in meno.
Ad aprire il programma, il 20 giugno, è stato l'Airolo Bike Opening, con bike test e tour guidati. Il giorno successivo, il Clean-Up Tour ha riunito partecipanti e volontari per una giornata dedicata alla pulizia del territorio e alla sensibilizzazione ambientale. La mountain bike è rimasta protagonista anche a luglio, con i corsi MTB Kids organizzati con Claudia Grassi e RideAlps.
Tra gli eventi di richiamo nazionale, l'11 luglio l'Escursione in famiglia Coop ha fatto tappa per la prima volta nel comprensorio, proponendo un'escursione-spettacolo nella natura. Il 29 e 30 agosto è invece tornata, per il quinto anno consecutivo, la Swiss Enduro Series.
L'edizione 2026 ha portato una novità: per la prima volta nel circuito, la competizione è stata trasmessa in live streaming, con un maxischermo nel villaggio alla partenza della funivia. Tra i risultati sportivi spicca il secondo posto nella categoria Élite Women di Claudia Grassi, atleta sostenuta da Airolo-Pesciüm, che ha migliorato di una posizione il risultato ottenuto ad Airolo nel 2025.
A chiudere la stagione, il 12 e 13 settembre, è stato il Migros Hiking Sounds, arrivato anch'esso per la prima volta ad Airolo. La musica ha accompagnato il percorso tra Airolo, Nante e Pesciüm e il palco principale in quota, con artisti come 77 Bombay Street, Luca Hänni, Lo & Leduc e Opération Zéro.
Agli eventi si è affiancata anche l'offerta del comprensorio, con l'Airolo Bike Park, i sentieri e gli itinerari escursionistici, oltre alle proposte gastronomiche e alle occasioni di relax. A Lüina, le serate a tema del venerdì e il brunch della domenica hanno arricchito ulteriormente il programma, insieme al Bar La Chièuna, al Ristorante La Stüa e al Pacchetto Pesciüm.
Archiviata l'estate, Airolo-Pesciüm guarda ora alla prossima stagione invernale. Valbianca SA ha ringraziato ospiti, collaboratori, partner, organizzatori, associazioni e volontari che hanno contribuito alla stagione estiva 2026, dando appuntamento ai prossimi mesi per il ritorno sulla neve.