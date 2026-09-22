Airolo-Pesciüm, stagione estiva in crescita tra bike, escursioni e musica

Ad aprire il programma, il 20 giugno, è stato l'Airolo Bike Opening, con bike test e tour guidati. Il giorno successivo, il Clean-Up Tour ha riunito partecipanti e volontari per una giornata dedicata alla pulizia del territorio e alla sensibilizzazione ambientale. La mountain bike è rimasta protagonista anche a luglio, con i corsi MTB Kids organizzati con Claudia Grassi e RideAlps.