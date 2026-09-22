TILO, disagi tra Cadenazzo e Locarno: ecco cosa cambia
Previste variazioni alle linee TILO e RE80 e limitazioni al trasporto biciclette durante i lavori infrastrutturali sulla tratta.
LOCARNO - Dalle 23:10 di venerdì 25 settembre alle 04:10 di martedì 29 settembre 2026 è previsto uno sbarramento parziale della linea ferroviaria tra Cadenazzo e Locarno per lavori infrastrutturali. Le modifiche interesseranno diversi collegamenti TILO nelle giornate di sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 settembre, con soppressioni, variazioni d'orario e bus sostitutivi.
I collegamenti S20 in direzione Locarno circoleranno con orari modificati tra Cadenazzo e Locarno, con un arrivo a destinazione posticipato di sette minuti.
Per la linea RE80, i treni con arrivo previsto a Locarno al minuto xx:08 saranno soppressi tra Cadenazzo e Locarno. I viaggiatori potranno proseguire con la linea S20. Anche i collegamenti RE80 con partenza prevista da Locarno al minuto xx:52 saranno soppressi tra Locarno e Cadenazzo: in questo caso sarà necessario anticipare la partenza utilizzando la S20.
Tutti i treni S30 saranno invece soppressi tra Bellinzona, Cadenazzo e Luino. Per questa tratta saranno messi a disposizione bus sostitutivi.
Ulteriori modifiche sono previste nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì: a partire dalle 21:50, tutti i collegamenti S20 e RE80 tra Cadenazzo e Locarno saranno sostituiti da bus.
I viaggiatori devono prevedere tempi di percorrenza più lunghi e prestare attenzione anche a eventuali modifiche ai collegamenti InterCity da e per Locarno.
Sui bus sostitutivi è consentito il trasporto delle biciclette, ma con disponibilità limitata.