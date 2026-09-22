TILO, disagi tra Cadenazzo e Locarno: ecco cosa cambia

Per la linea RE80, i treni con arrivo previsto a Locarno al minuto xx:08 saranno soppressi tra Cadenazzo e Locarno. I viaggiatori potranno proseguire con la linea S20. Anche i collegamenti RE80 con partenza prevista da Locarno al minuto xx:52 saranno soppressi tra Locarno e Cadenazzo: in questo caso sarà necessario anticipare la partenza utilizzando la S20.

Tutti i treni S30 saranno invece soppressi tra Bellinzona, Cadenazzo e Luino. Per questa tratta saranno messi a disposizione bus sostitutivi.