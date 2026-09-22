Vent'anni di SALVA
Un'intera giornata di attività ed eventi per scoprire da vicino il lavoro quotidiano dei soccorritori.
LOCARNO - Sabato 3 ottobre, dalle 10:30 alle 16, SALVA aprirà le porte della propria sede al pubblico per festeggiare i 20 anni di attività. La giornata sarà rivolta ad adulti, bambini, famiglie, amici e curiosi e offrirà l'occasione di conoscere da vicino il mondo del soccorso e il lavoro che si svolge dietro le quinte di un servizio di ambulanza.
Durante l'evento sarà possibile visitare la sede, salire a bordo dei mezzi di soccorso e scoprire le apparecchiature utilizzate quotidianamente, oltre ad assistere a dimostrazioni di intervento. I partecipanti potranno inoltre incontrare alcuni dei partner del soccorso e confrontarsi direttamente con il personale di SALVA per conoscere meglio una professione particolare e importante.
Alle 11 è previsto un breve momento ufficiale, al quale prenderà parte il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità, consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
La giornata sarà accompagnata da intrattenimento musicale. A mezzogiorno verrà offerta una maccheronata a tutti i partecipanti, mentre dalle 13:00 il programma darà spazio anche ai più piccoli, con il mago René e una postazione truccabimbi. Sono inoltre annunciate altre sorprese.