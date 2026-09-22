Vent'anni di SALVA

LOCARNO - Sabato 3 ottobre, dalle 10:30 alle 16, SALVA aprirà le porte della propria sede al pubblico per festeggiare i 20 anni di attività. La giornata sarà rivolta ad adulti, bambini, famiglie, amici e curiosi e offrirà l'occasione di conoscere da vicino il mondo del soccorso e il lavoro che si svolge dietro le quinte di un servizio di ambulanza.