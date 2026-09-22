Lugano, il futuro si sceglie: al via il programma che orienta i giovani alle professioni
Il nuovo ciclo di orientamento coinvolge studenti e famiglie in incontri, stage e attività per scoprire le diverse opportunità formative e professionali.
LUGANO - La Città di Lugano ripropone per l'anno scolastico 2026-2027 "È il tuo momento di scegliere", il programma rivolto alle ragazze e ai ragazzi domiciliati a Lugano che si preparano a decidere quale percorso formativo o professionale intraprendere dopo la scuola media. Incontri con professionisti, visite nei luoghi di lavoro, stage di orientamento e una giornata di Porte aperte permetteranno ai giovani di conoscere più da vicino mestieri, professioni e opportunità formative.
Oltre mille famiglie con giovani che frequentano la III e la IV media riceveranno a domicilio una brochure con le attività previste, accompagnata da una lettera del Municipio. Il programma punta infatti a coinvolgere anche i genitori, mettendo a loro disposizione consigli, contatti e opportunità per accompagnare i figli nelle prime decisioni sul futuro.
«Aiutare i giovani a scegliere significa prima di tutto offrire loro occasioni per scoprire ciò che ancora non conoscono. Un interesse o una vocazione possono nascere anche dall'incontro con una professione mai considerata prima - afferma Lorenzo Quadri, Capodicastero formazione, sostegno e socialità - Con queste iniziative vogliamo permettere ai giovani di osservare, fare domande e mettersi alla prova, affinché possano costruire il proprio percorso partendo dalle loro curiosità, capacità e aspirazioni».
L'esperienza dello scorso anno scolastico ha fatto registrare complessivamente 127 partecipazioni agli incontri dedicati ai diversi ambiti professionali e alla giornata di Porte aperte. Sono stati inoltre realizzati 75 stage di orientamento e osservazione.
La giornata di Porte aperte dell'edizione 2026-2027 è in programma mercoledì 21 ottobre, dalle 14.30 alle 16.00, nella Sala del Consiglio Comunale. I partecipanti potranno conoscere l'organizzazione della Città di Lugano, alcune delle professioni presenti nell'Amministrazione e le opportunità di apprendistato. La Città offre infatti ogni anno posti di apprendistato in diverse professioni, mentre i concorsi per le posizioni disponibili saranno pubblicati all'inizio del 2027. Alla giornata sarà presente anche il furgone Millestrade, gestito dalla Città dei mestieri della Svizzera italiana.
Il programma comprende inoltre l'attività «Incontrare le professioni», con otto appuntamenti dedicati ai settori edile, artigianato, informatica, sanitario, verde, educativo e sicurezza. Gli incontri consentiranno di confrontarsi direttamente con esperti, ascoltarne le esperienze e, in alcuni casi, visitare i luoghi di lavoro.
Gli stage di orientamento e osservazione offriranno invece la possibilità di avvicinarsi direttamente a una professione e verificare sul campo interessi, aspettative e attitudini. Nel loro insieme, le iniziative mirano a fornire ai giovani strumenti concreti per esplorare le alternative disponibili e affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni successive alla scuola dell'obbligo. Una scelta che, ricorda la Città, non è necessariamente definitiva, poiché il sistema formativo svizzero offre diverse possibilità per proseguire la formazione e, se necessario, riorientarsi nel tempo.