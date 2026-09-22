Lugano, il futuro si sceglie: al via il programma che orienta i giovani alle professioni

«Aiutare i giovani a scegliere significa prima di tutto offrire loro occasioni per scoprire ciò che ancora non conoscono. Un interesse o una vocazione possono nascere anche dall'incontro con una professione mai considerata prima - afferma Lorenzo Quadri, Capodicastero formazione, sostegno e socialità - Con queste iniziative vogliamo permettere ai giovani di osservare, fare domande e mettersi alla prova, affinché possano costruire il proprio percorso partendo dalle loro curiosità, capacità e aspirazioni».

L'esperienza dello scorso anno scolastico ha fatto registrare complessivamente 127 partecipazioni agli incontri dedicati ai diversi ambiti professionali e alla giornata di Porte aperte. Sono stati inoltre realizzati 75 stage di orientamento e osservazione.