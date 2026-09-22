Estati a 50 gradi? «No, grazie»

L’estate 2026, sottolineano le organizzazioni, ha già mostrato gli effetti concreti del cambiamento climatico. Il caldo prolungato e la siccità hanno colpito la popolazione, reso spesso insostenibili le condizioni di lavoro, limitato la disponibilità d’acqua e creato gravi difficoltà al settore agricolo.

Per i promotori è quindi necessario intervenire contemporaneamente sulle cause della crisi climatica e sulle sue conseguenze. Sul primo fronte, chiedono alla Svizzera di ridurre rapidamente le emissioni e accelerare l’uscita dalle energie fossili, aumentando gli investimenti per il clima e la biodiversità, il risanamento energetico degli edifici e le energie rinnovabili. La transizione ecologica, sostengono, deve inoltre procedere insieme alla giustizia sociale, con una distribuzione equa di costi e benefici.