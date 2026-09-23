Via storica del Montecenerino, per due mesi si transiterà solo a piedi
Dal 26 ottobre al 24 dicembre il tratto di strada resterà chiusa per interventi di riparazione. Non sono previste riaperture nei fine settimana
Dal 26 ottobre al 24 dicembre il tratto di strada resterà chiusa per interventi di riparazione. Non sono previste riaperture nei fine settimana
GAMBAROGNO - La Via storica del Montecenerino sarà chiusa al traffico veicolare, condizioni meteorologiche permettendo, da lunedì 26 ottobre a giovedì 24 dicembre 2026. La chiusura interesserà il tratto compreso tra la barriera in località Quartino e il Monte Pioda.
Il provvedimento, comunicato dall'Ufficio tecnico del Comune di Gambarogno, è necessario per consentire la riparazione di un tratto di selciatura e del relativo muro di contenimento.
A causa della tipologia dei lavori e delle modalità di esecuzione, non sarà possibile riaprire la strada al traffico veicolare durante i fine settimana, nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne. Sarà garantito unicamente l'accesso pedonale alla strada del Montecenerino e alle proprietà private situate a monte della barriera. Chi transiterà con biciclette o mezzi simili dovrà condurli a mano.
Le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso sono stati informati della chiusura, in modo da non pregiudicare eventuali interventi tempestivi. Il Comune invita inoltre la popolazione a rispettare la segnaletica di cantiere.
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