Via storica del Montecenerino, per due mesi si transiterà solo a piedi

A causa della tipologia dei lavori e delle modalità di esecuzione, non sarà possibile riaprire la strada al traffico veicolare durante i fine settimana, nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne. Sarà garantito unicamente l'accesso pedonale alla strada del Montecenerino e alle proprietà private situate a monte della barriera. Chi transiterà con biciclette o mezzi simili dovrà condurli a mano.

Le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso sono stati informati della chiusura, in modo da non pregiudicare eventuali interventi tempestivi. Il Comune invita inoltre la popolazione a rispettare la segnaletica di cantiere.