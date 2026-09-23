La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Ma cosa ne pensa la politica ticinese di questo tema? Comparire come divorziati è davvero un'onta, qualcosa di cui ci si debba vergognare?

Matteo Pronzini (MPS) non le manda certo a dire: «Una mozione del PLR? Mi sembra che gli esponenti del Partito Liberale si stiano comportando come i musicisti sul Titanic. La nave affonda e loro continuano a suonare. Un partito con la rilevanza del PLR dovrebbe occuparsi dei problemi reali con cui è confrontata la popolazione e non di queste sciocchezze. Abbiamo persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, a pagare la cassa malati. L'etichetta "divorziato" credo sia l'ultimo dei loro problemi».