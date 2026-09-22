Un anniversario «indimenticabile»

Secondo quanto riferito dal Kiwanis Club Bellinzona e Valli, l’iniziativa si è svolta regolarmente grazie anche al lavoro degli organizzatori e dei monitori, impegnati a garantire un clima sereno e accogliente. Al centro dell’esperienza sono stati soprattutto i rapporti umani creatisi tra i partecipanti, tra sorrisi, attenzioni e momenti di condivisione. Alcuni degli ospiti hanno inoltre voluto esprimere personalmente la propria gioia al microfono durante il viaggio.

Per i promotori, la giornata ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sul valore della reciprocità: «Siamo partiti pensando di offrire il nostro tempo e la nostra disponibilità, siamo tornati con la consapevolezza di aver ricevuto molto più di quanto abbiamo dato».