Un anniversario «indimenticabile»
Una giornata tra lago e natura per celebrare i 40 anni del Kiwanis Club Bellinzona e Valli insieme agli ospiti della Fondazione Madonna di Rè.
Una giornata tra lago e natura per celebrare i 40 anni del Kiwanis Club Bellinzona e Valli insieme agli ospiti della Fondazione Madonna di Rè.
BELLINZONA - Una giornata ricreativa dedicata ai ragazzi della Fondazione Madonna di Rè ha accompagnato i festeggiamenti per il 40° anniversario di fondazione del Kiwanis Club Bellinzona e Valli. L’iniziativa, organizzata dai soci G. Dall’Ava e D. Bianchini, ha coinvolto 22 soci e familiari accompagnatori e cinque monitori, che hanno affiancato 33 ospiti con disabilità nel corso della giornata.
Il gruppo è partito di buon mattino da Bellinzona, facendo tappa a Piotta per accogliere altri ospiti dell’Istituto, per poi raggiungere Flüelen. Da qui il programma è proseguito in battello sul Lago dei Quattro Cantoni fino a Brunnen. Dopo il pranzo al City Hotel, i partecipanti si sono spostati a Goldau per una visita al parco faunistico. Una merenda prima del rientro in Ticino ha concluso la giornata.
Secondo quanto riferito dal Kiwanis Club Bellinzona e Valli, l’iniziativa si è svolta regolarmente grazie anche al lavoro degli organizzatori e dei monitori, impegnati a garantire un clima sereno e accogliente. Al centro dell’esperienza sono stati soprattutto i rapporti umani creatisi tra i partecipanti, tra sorrisi, attenzioni e momenti di condivisione. Alcuni degli ospiti hanno inoltre voluto esprimere personalmente la propria gioia al microfono durante il viaggio.
Per i promotori, la giornata ha rappresentato anche un’occasione per riflettere sul valore della reciprocità: «Siamo partiti pensando di offrire il nostro tempo e la nostra disponibilità, siamo tornati con la consapevolezza di aver ricevuto molto più di quanto abbiamo dato».
Un’esperienza che il club riconduce allo spirito kiwaniano, fondato sul servizio agli altri e sull’idea che «il dono, quando è autentico, diventa sempre reciproco».