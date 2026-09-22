Approvata la riorganizzazione del Tribunale penale federale

Sebbene non sia insolito che la prima e la seconda istanza si trovino nella stessa sede, i "senatori" hanno comunque ritenuto necessario adottare delle misure, con le quali sono d'accordo sia le commissioni di gestione del Parlamento sia lo stesso TPF. In futuro dovrebbe quindi vedere la luce un tribunale indipendente.

Il Consiglio federale si è opposto invano. A suo parere, l'attuale struttura della Corte d'appello è conforme al codice di procedura penale. Inoltre, il TPF potrà disporre di ulteriori locali in un nuovo edificio, probabilmente a partire dal prossimo anno, ha ricordato il "ministro" di giustizia Beat Jans. Questo trasferimento consentirà di separare geograficamente la Corte d'appello dalle altre entità del TPF, ha assicurato.