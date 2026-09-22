Stagione da record per i lidi di Lugano

Lido di Lugano, oltre 205 mila presenze

A trainare questo importante risultato è stato innanzitutto il Lido di Lugano, che tra maggio e settembre ha accolto 205’988 persone. Si tratta del dato più elevato degli ultimi cinque anni e di un incremento del 10% rispetto al precedente primato del 2022, quando erano state registrate 187’341 presenze.

Particolarmente significativa l’affluenza nei mesi di giugno e luglio, rispettivamente con 48’935 e 63’674 ingressi. Molto positivo anche il mese di settembre, che con 15’187 presenze ha più che raddoppiato il risultato del 2025.