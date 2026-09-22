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Stagione da record per i lidi di Lugano

Oltre 232’000 presenze complessive nel 2026. Lido di Lugano, San Domenico e Riva Caccia registrano il miglior risultato degli ultimi cinque anni.
Stagione da record per i lidi di Lugano
Città di Lugano
Fonte Red
elaborata da Redazione
Stagione da record per i lidi di Lugano
Oltre 232’000 presenze complessive nel 2026. Lido di Lugano, San Domenico e Riva Caccia registrano il miglior risultato degli ultimi cinque anni.

LUGANO - La stagione balneare 2026 si chiude con risultati particolarmente positivi per i lidi della Città di Lugano. Complessivamente, il Lido di Lugano, il Riva Caccia e il San Domenico hanno registrato 232’811 presenze, segnando il miglior risultato del quinquennio 2022-2026.

Rispetto alla stagione 2025, conclusasi con 191’346 ingressi complessivi, l’aumento è stato del 21,7%, pari a 41’465 presenze in più. Il dato del 2026 supera inoltre dell’11,5% il precedente miglior risultato del periodo considerato, registrato nel 2022 con 208’799 ingressi.

Lido di Lugano, oltre 205 mila presenze
A trainare questo importante risultato è stato innanzitutto il Lido di Lugano, che tra maggio e settembre ha accolto 205’988 persone. Si tratta del dato più elevato degli ultimi cinque anni e di un incremento del 10% rispetto al precedente primato del 2022, quando erano state registrate 187’341 presenze.

Particolarmente significativa l’affluenza nei mesi di giugno e luglio, rispettivamente con 48’935 e 63’674 ingressi. Molto positivo anche il mese di settembre, che con 15’187 presenze ha più che raddoppiato il risultato del 2025.

Sport, yoga e Bagno di mezzanotte
Particolarmente apprezzate sono state anche le numerose iniziative proposte durante la stagione al Lido di Lugano. Il programma ha offerto attività rivolte a tutte le fasce d’età: dai Family Days alle prove gratuite di diverse discipline sportive, passando per i corsi di yoga, fino al tradizionale Bagno di mezzanotte. Una proposta ampia e diversificata, pensata per rendere il Lido non soltanto un luogo dedicato alla balneazione, ma anche uno spazio di incontro, movimento, benessere e condivisione.

Riva Caccia supera le 13 mila presenze
Il Lido Riva Caccia ha totalizzato 13’010 presenze, superando del 27,3% il risultato del 2025 e del 22,5% il precedente primato del 2022. Anche in questo caso, giugno, luglio e settembre hanno fatto registrare i migliori risultati del quinquennio, confermando l’elevata attrattività della struttura durante l’intera stagione estiva.

Badaracco: «Nessun problema relativo alle affluenze»
«Grazie alle misure organizzative messe in atto nel rispetto delle norme vigenti, nonostante la particolarità di questa caldissima estate in nessun giorno dell’anno nelle strutture gestite dalla Divisione Sport ci sono stati problemi relativi alle affluenze, sia il Lido di Lugano che Riva Caccia e San Domenico hanno ottimamente assorbito le presenze di cittadini e turisti, nessun impatto, per il secondo anno di fila, neppure a causa della chiusura temporanea della piscina di Carona», dichiara Roberto Badaracco, Vicesindaco e Capo Dicastero cultura, sport ed eventi.

I risultati raggiunti testimoniano il forte apprezzamento del pubblico per le strutture balneari cittadine e confermano il ruolo centrale dei lidi nell’offerta sportiva, ricreativa e turistica di Lugano: spazi affacciati sul lago, capaci di accogliere residenti e visitatori e di offrire occasioni di svago, benessere e socialità durante tutta l’estate.


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