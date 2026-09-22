Quasi 100’000 entrate al Bagno pubblico di Bellinzona

Intrattenimento, digitalizzazione, rinnovo e sicurezza

Tra le novità dell'estate figura il nuovo concetto di ristorazione rivolto sia ai frequentatori abituali sia ai visitatori, con l'offerta del Ristorante e del Lounge bar "Cielo aperto". Sul fronte della digitalizzazione, dopo quanto già introdotto per la piscina coperta, gli utenti hanno avuto la possibilità di acquistare l'entrata online tramite il sito sport.bellinzona.ch, anche da smartphone o altri dispositivi, riducendo sensibilmente le code alle casse nei momenti di maggiore affluenza. Prima dell'apertura stagionale la Città ha inoltre realizzato nuovi interventi sulla struttura, in particolare la ristrutturazione e l'ammodernamento degli spogliatoi al livello +1 nell'ambito della tappa 5A del cantiere pluriennale. Il processo di rinnovo, avviato oltre un decennio fa, proseguirà nei prossimi mesi e anni, mentre il Bagno pubblico si avvia verso il 60esimo anno di attività. Novità anche sul fronte della sicurezza: per la prima volta sono state organizzate ronde regolari e preventive da parte di agenti di sicurezza, insieme ad altre misure destinate alla clientela.

Quasi 100'000 ingressi, +20'000 rispetto al 2025

Dal 9 maggio, giornata inaugurale, al 13 settembre il Bagno pubblico ha registrato complessivamente 97'779 entrate, sfiorando così la soglia delle 100'000. Il record giornaliero del 2026 è stato raggiunto domenica 21 giugno con 2'648 ingressi. Rispetto all'estate 2025, quando le entrate erano state 78'121, l'incremento è stato di quasi 20'000 unità. In termini di affluenza, quella del 2026 è stata la migliore stagione estiva dell'ultimo decennio. Il solo mese di luglio ha totalizzato 31'999 ingressi. Positiva anche la partecipazione ai tradizionali Corsi di nuoto e agli eventi agonistici ospitati dalle infrastrutture bellinzonesi, tra cui i Campionati svizzeri 5 KM, il Meeting internazionale del castello e l'evento "Nuotiamo milioni di metri".