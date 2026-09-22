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Linguissimo 2027, la parola d'ordine è "Incontro"

Lanciata la 19esima edizione del concorso di scrittura nelle quattro lingue nazionali
Linguissimo 2027, la parola d'ordine è "Incontro"
Depositphotos (HayDmitriy)
Fonte Forum Helveticum
elaborata da Redazione
Linguissimo 2027, la parola d'ordine è "Incontro"
Lanciata la 19esima edizione del concorso di scrittura nelle quattro lingue nazionali

BELLINZONA - Al via l’edizione 2027 di Linguissimo, il concorso di scrittura quadrilingue che ogni anno coinvolge giovani tra i 16 e i 21 anni provenienti da tutta la Svizzera. Promosso dal Forum Helveticum, il concorso giunge alla sua 19esima edizione e propone come tema centrale "Incontro".

Per partecipare, ragazze e ragazzi sono chiamati a scrivere due testi in due lingue nazionali diverse. Il primo, ispirato al tema dell’anno, può anche essere ambientato in un luogo specifico della Svizzera, così da poter essere inserito sulla carta interattiva del concorso. Sono ammessi tutti i generi letterari: dalla narrativa alla poesia, passando per la descrizione. Il secondo testo, più breve, deve raccontare un’esperienza personale legata alle lingue straniere o al plurilinguismo.

Le 30 proposte più originali accederanno alla finale, che quest’anno si terrà a Metzerlen-Mariastein (SO) e sarà dedicata al tema "Tra utopia e distopia: il mondo nell’anno 3000". In questa fase, i partecipanti lavoreranno in coppia con coetanei di altre regioni linguistiche, affiancati da autori delle quattro aree linguistiche svizzere, per scrivere un breve testo da presentare alla giuria e agli altri concorrenti. I tre migliori tandem saranno premiati con buoni per un valore complessivo di 1800 franchi, validi per acquisti in negozi e biglietti per musei svizzeri.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2027 sul sito www.linguissimo.ch, mentre i contributi dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2027. Dal 2008 LINGUISSIMO è organizzato dal Forum Helveticum, impegnato nella promozione della comprensione linguistica e culturale in Svizzera. Tutte le informazioni sono disponibili online nelle quattro lingue nazionali.

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