Linguissimo 2027, la parola d'ordine è "Incontro"

Le 30 proposte più originali accederanno alla finale, che quest’anno si terrà a Metzerlen-Mariastein (SO) e sarà dedicata al tema "Tra utopia e distopia: il mondo nell’anno 3000". In questa fase, i partecipanti lavoreranno in coppia con coetanei di altre regioni linguistiche, affiancati da autori delle quattro aree linguistiche svizzere, per scrivere un breve testo da presentare alla giuria e agli altri concorrenti. I tre migliori tandem saranno premiati con buoni per un valore complessivo di 1800 franchi, validi per acquisti in negozi e biglietti per musei svizzeri.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2027 sul sito www.linguissimo.ch, mentre i contributi dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2027. Dal 2008 LINGUISSIMO è organizzato dal Forum Helveticum, impegnato nella promozione della comprensione linguistica e culturale in Svizzera. Tutte le informazioni sono disponibili online nelle quattro lingue nazionali.