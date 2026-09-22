L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
Due veicoli di discreto valore rubati da un garage di Camorino. Uno soltanto è stato rintracciato.
BELLINZONA - L'effrazione e poi il furto di due Audi. È quanto accaduto questa mattina presso una concessionaria di Camorino.
Il furto è avvenuto presso la Culurgioni Auto. Il titolare del garage, contattato da Tio.ch, ha confermato l'accaduto, senza però fornire dettagli, trovandosi ancora sul posto insieme alla polizia per ricostruire nei dettagli quanto successo e quantificare i danni.
Secondo le prime informazioni raccolte i ladri, dopo aver scassinato lo showroom, si sarebbero impossessati delle due vetture, alle quali sarebbero state successivamente sostituite le targhe. La RS3 sarebbe stata poi individuata in autostrada dopo un tamponamento con una Tesla. Quest'ultima, grazie al sistema di telecamere di cui è dotata, sarebbe riuscita a fotografare il veicolo in fuga. Il presunto autore alla guida della vettura sarebbe successivamente stato arrestato e l'auto recuperata.
Resta invece da rintracciare la RS Q3 bianca. Anche l'eventuale coinvolgimento di altre persone e l'esatta dinamica del doppio furto sono ancora da chiarire.
Si tratta in entrambi i casi di vetture sportive di discreto valore. In base ai prezzi di mercato di modelli recenti (non siamo infatti a conoscenza di anno, chilometraggio e allestimenti dei due esemplari), possiamo stimare il valore della RS3 attorno ai 60'000 franchi, mentre quello della RS Q3 attorno agli 80'000-85'000 franchi. Totale: oltre 140mila franchi.
La Polizia cantonale, da noi contattata, si è limitata a confermare il furto e gli accertamenti in atto. Novità al riguardo dovrebbero giungere nei prossimi giorni.