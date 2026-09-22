L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Secondo le prime informazioni raccolte i ladri, dopo aver scassinato lo showroom, si sarebbero impossessati delle due vetture, alle quali sarebbero state successivamente sostituite le targhe. La RS3 sarebbe stata poi individuata in autostrada dopo un tamponamento con una Tesla. Quest'ultima, grazie al sistema di telecamere di cui è dotata, sarebbe riuscita a fotografare il veicolo in fuga. Il presunto autore alla guida della vettura sarebbe successivamente stato arrestato e l'auto recuperata.

Resta invece da rintracciare la RS Q3 bianca. Anche l'eventuale coinvolgimento di altre persone e l'esatta dinamica del doppio furto sono ancora da chiarire.