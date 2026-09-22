Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

L'interrogazione riconosce gli strumenti già sviluppati dal Cantone, tra cui il Programma cantonale di promozione dei diritti, prevenzione della violenza e protezione di bambini e giovani e il Servizio di consulenza per sospetti di abuso sessuale o maltrattamento su minori (SeAM). Petralli e Boscolo chiedono tuttavia se siano sufficienti anche di fronte alle nuove forme di sfruttamento facilitate dagli strumenti digitali.

Tra le diverse domande rivolte al Governo figurano la richiesta di dati, stime o segnalazioni relative al Ticino e l'eventuale elaborazione di una strategia cantonale specifica. Le firmatarie chiedono inoltre quali procedure siano previste in caso di sospetto sfruttamento e quali misure di protezione e accompagnamento siano disponibili per le vittime.