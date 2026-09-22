Bocciature, il SISA: «L’allievo deve poter dire la sua»

Inoltre, sottolinea che «la ripetizione di un anno scolastico può incidere in maniera non indifferente sulla vita di uno studente e riteniamo sia giusto che coloro che detengono il potere di determinare tale eventualità abbiano l’occasione e l’obbligo morale di guardare negli occhi l’allievo coinvolto, di ascoltarlo e di comprenderne le motivazioni».