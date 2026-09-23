L'aiuto per cercare lavoro diventa itinerante
La consulenza arriva nelle portinerie di quartiere a Bellinzona, Bioggio, Locarno e Cugnasco
LAMONE - Ha preso il via giovedì 17 settembre una nuova iniziativa rivolta a chi è alla ricerca di un impiego o desidera cambiare lavoro. Si tratta di uno sportello itinerante di sostegno al collocamento, attivo in quattro portinerie di quartiere a Bellinzona, Bioggio, Locarno e Cugnasco.
Un coach specialista di ECAP sarà a disposizione per offrire consulenze gratuite e senza appuntamento ogni giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16. Il servizio è riservato esclusivamente a persone non iscritte presso gli Uffici Regionali di Collocamento (URC).
Le prossime date previste sono:
- Bioggio, Centro diurno Terza Età: giovedì 24 settembre
- Locarno, presso Lo Spazio Elle: giovedì 1 ottobre
- Cugnasco, Ex Posta: giovedì 8 ottobre
- Bellinzona, presso ViaVai: giovedì 15 ottobre
Durante gli incontri, i partecipanti potranno ricevere supporto per la redazione del curriculum vitae, delle lettere di candidatura e ottenere consigli mirati per il reinserimento nel mondo del lavoro. È consigliato portare con sé i propri documenti personali su chiavetta USB o PC portatile.
L’iniziativa, promossa da ECAP Ticino Unia in collaborazione con Pro Senectute, mira a rispondere a esigenze puntuali di chi si trova fuori dal circuito URC, offrendo un servizio di consulenza immediata e personalizzata.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare ECAP Ticino Unia al numero 091 604 20 30 o via email a infoti@ecap.ch.