La fiducia tra giovani e agenti passa dal pallone

Nella prima parte della serata, gli agenti hanno illustrato le principali attività della Polizia comunale, soffermandosi sul lavoro del Gruppo Visione Giovani (GVG). Si è parlato di prevenzione, sicurezza e comportamenti responsabili, con ampio spazio per le domande e il confronto diretto con i ragazzi.

Per i giovani è stata anche un’occasione per conoscere più da vicino gli agenti e comprenderne meglio il ruolo, favorendo un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia. L’incontro ha inoltre mostrato come la Polizia, accanto alle attività di controllo e intervento, svolga un importante lavoro di prevenzione e vicinanza sul territorio.