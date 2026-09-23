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CHIASSO

La fiducia tra giovani e agenti passa dal pallone

L’iniziativa della Polizia comunale e del FC Chiasso unisce sport e prevenzione. Ragazzi e agenti riscoprono il valore del dialogo e della prevenzione.
La fiducia tra giovani e agenti passa dal pallone
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Fonte RED
elaborata da Redazione
La fiducia tra giovani e agenti passa dal pallone
L’iniziativa della Polizia comunale e del FC Chiasso unisce sport e prevenzione. Ragazzi e agenti riscoprono il valore del dialogo e della prevenzione.

CHIASSO - Creare un momento di incontro, dialogo e sensibilizzazione attraverso lo sport. È questo l’obiettivo dell’iniziativa rivolta ai ragazzi della Sezione Giovanile, promossa dalla Polizia comunale di Chiasso - Regione I Mendrisiotto Sud insieme al Football Club Chiasso.

L’incontro, svoltosi lunedì 21 settembre allo Stadio comunale Riva IV, si inserisce nelle attività di prevenzione e prossimità promosse dalla Polizia comunale di Chiasso, con particolare attenzione al rapporto con i giovani. L’obiettivo è creare occasioni di confronto anche al di fuori dei tradizionali contesti d’intervento.

Nella prima parte della serata, gli agenti hanno illustrato le principali attività della Polizia comunale, soffermandosi sul lavoro del Gruppo Visione Giovani (GVG). Si è parlato di prevenzione, sicurezza e comportamenti responsabili, con ampio spazio per le domande e il confronto diretto con i ragazzi.

Per i giovani è stata anche un’occasione per conoscere più da vicino gli agenti e comprenderne meglio il ruolo, favorendo un rapporto basato sul dialogo e sulla fiducia. L’incontro ha inoltre mostrato come la Polizia, accanto alle attività di controllo e intervento, svolga un importante lavoro di prevenzione e vicinanza sul territorio.

La serata è poi proseguita sul campo, con una partita amichevole tra i giovani calciatori del FC Chiasso e gli agenti della Polizia comunale. Un momento di sport e divertimento che ha contribuito ad accorciare le distanze e a proseguire il confronto in un contesto informale e positivo.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e ha ottenuto un riscontro positivo anche dalle famiglie presenti, confermando il valore di queste occasioni per promuovere, attraverso lo sport, principi come rispetto, responsabilità, dialogo e collaborazione.

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