TicinoSkills 2026: tre giorni di sfide per gli apprendisti dell’artigianato edile
Dal 1° al 3 ottobre il Centro di formazione SSIC ospita i campionati regionali delle professioni, con competizioni, dimostrazioni pratiche e una giornata aperta al pubblico.
GORDOLA - Dal 1° al 3 ottobre il Centro di formazione SSIC di Gordola ospiterà i TicinoSkills 2026, evento dedicato ai campionati regionali delle professioni e alle dimostrazioni pratiche nel settore dell’artigianato edile.
Nel corso delle tre giornate, una cinquantina di apprendisti e apprendiste si metteranno alla prova nelle diverse competizioni regionali, mostrando le competenze acquisite durante il percorso formativo.
Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre saranno accolte numerose classi scolastiche. Allieve e allievi potranno scoprire da vicino le professioni dell’artigianato edile, assistere alle competizioni e alle dimostrazioni pratiche e conoscere le opportunità offerte dalla formazione professionale.
Sabato 3 ottobre il Centro di formazione aprirà invece le porte al grande pubblico con un’iniziativa organizzata in collaborazione con Millestrade. Famiglie, giovani e persone interessate potranno visitare i laboratori e conoscere più da vicino il mondo della formazione professionale. Alle 15 è prevista la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno annunciati i nomi delle vincitrici e dei vincitori dei campionati regionali.
I TicinoSkills possono rappresentare la prima tappa di un percorso verso competizioni di livello nazionale e internazionale. Le gare regionali permettono infatti ai giovani talenti di mettersi alla prova e ambire a entrare nello SwissSkills National Team, con la prospettiva di arrivare fino ai WorldSkills, i campionati mondiali delle professioni.
Lo SwissSkills National Team è attualmente impegnato ai WorldSkills Shanghai 2026, dove i giovani svizzeri si confrontano con i migliori talenti internazionali fino al 27 settembre.
Il prossimo grande appuntamento nazionale sarà invece a Berna: dal 14 al 18 settembre 2027 BERNEXPO ospiterà gli SwissSkills 2027, che riuniranno i migliori giovani professionisti, compresi talenti della Svizzera italiana.