TicinoSkills 2026: tre giorni di sfide per gli apprendisti dell’artigianato edile

Giovedì 1° e venerdì 2 ottobre saranno accolte numerose classi scolastiche. Allieve e allievi potranno scoprire da vicino le professioni dell’artigianato edile, assistere alle competizioni e alle dimostrazioni pratiche e conoscere le opportunità offerte dalla formazione professionale.

Sabato 3 ottobre il Centro di formazione aprirà invece le porte al grande pubblico con un’iniziativa organizzata in collaborazione con Millestrade. Famiglie, giovani e persone interessate potranno visitare i laboratori e conoscere più da vicino il mondo della formazione professionale. Alle 15 è prevista la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno annunciati i nomi delle vincitrici e dei vincitori dei campionati regionali.