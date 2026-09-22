Trump firma l'accordo di sicurezza con Groenlandia e Danimarca

Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto favorevolmente l'intesa per il rafforzamento della sicurezza nell'Artico e nell'Atlantico settentrionale. La presidente ha ricordato la sua visita in Groenlandia all'inizio del mese, ribadendo l'importanza strategica della regione e la volontà dell'Ue di lavorare con Danimarca, Groenlandia e partner internazionali.

La questione cubana

A margine dell'Assemblea generale è arrivata anche una dura replica dell'Avana alle parole di Trump su Cuba. Il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez ha respinto su X le accuse del presidente americano, sostenendo che Cuba non rappresenti una minaccia e denunciando il blocco economico statunitense.