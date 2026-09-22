Trump rivela: «Colloqui tra responsabili iraniani e americani all'Onu»
L'incontro sarebbe andato «molto bene».
NEW YORK - Donald Trump ha rivelato che responsabili iraniani e americani hanno avuto colloqui a margine dell'Assemblea Generale dell'Onu in corso a New York.
Il colloquio sarebbe andato «molto bene» e sarebbe durato tre ore, ha detto il presidente ai giornalisti presenti, senza fornire dettagli concreti su tutti i partecipanti all'incontro.
L'ultimo incontro diretto tra rappresentanti statunitensi e iraniani si era tenuto a giugno in Svizzera.
Il presidente statunitense si è poi detto favorevole a un bando sulle esportazioni di diesel americano. Alcuni repubblicani al Congresso hanno chiesto all'amministrazione un divieto o una sospensione di 90 giorni, per dare priorità agli agricoltori e agli autotrasportatori statunitensi alle prese con prezzi molto elevati a causa della guerra contro l'Iran.
A New York il nuovo premier britannico Andy Burnham, al fianco di Trump, ha intanto difeso le recenti sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania e contro l'invio di armi o componenti militari destinati ai coloni. Trump ha evitato di criticare l'iniziativa, affermando di non conoscerne i particolari.
Burnham ha spiegato la decisione con il sostegno del governo di Benyamin Netanyahu all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, che secondo Londra rischia di rendere «di fatto» impraticabile la soluzione dei due Stati. Il premier ha inoltre ribadito la condanna britannica degli attacchi di Hamas del 7 ottobre e dell'antisemitismo «ovunque si manifesti», parole condivise da Trump.