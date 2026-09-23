LUGANO
Lavori stradali a Carona: sbarrata via Nodivra
Gli interventi stradali si svolgeranno da lunedì 28 settembre alle 7 fino a martedì 6 ottobre alle 17, sabato e domenica esclusi.
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Fonte Polizia città di Lugano
Lavori stradali a Carona: sbarrata via Nodivra
Gli interventi stradali si svolgeranno da lunedì 28 settembre alle 7 fino a martedì 6 ottobre alle 17, sabato e domenica esclusi.
LUGANO - Da lunedì 28 settembre alle 7 a martedì 6 ottobre alle 17, sabato e domenica esclusi, via Nodivra a Carona sarà sbarrata per consentire alla Divisione Spazi Urbani (DSU) di posare la nuova pavimentazione stradale. Lo ha comunicato il Comando della Polizia della Città di Lugano.
La Polizia invita inoltre l'utenza a prestare attenzione alla segnaletica esposta e a seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione del traffico.
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