Lavori stradali a Carona: sbarrata via Nodivra

LUGANO - Da lunedì 28 settembre alle 7 a martedì 6 ottobre alle 17, sabato e domenica esclusi, via Nodivra a Carona sarà sbarrata per consentire alla Divisione Spazi Urbani (DSU) di posare la nuova pavimentazione stradale. Lo ha comunicato il Comando della Polizia della Città di Lugano.