FFS Cargo, in Ticino il 95% del personale coinvolto accetta la soluzione proposta

Oltre la metà delle persone attualmente impiegate presso FFS Cargo Svizzera rimarrà in Ticino. Sono inoltre previsti trasferimenti all'interno delle FFS e verso TILO, società affiliata delle FFS, oltre a pensionamenti e uscite legate alle naturali fluttuazioni del personale.

«Tutti i collaboratori e le collaboratrici interessati hanno ricevuto un invito per un colloquio e, se lo desideravano, un'offerta per proseguire il rapporto di lavoro in Ticino». Ad alcuni è stata inoltre proposta la continuazione dell'attività nella Svizzera tedesca. «Per chi deciderà di non rimanere alle FFS e di non accettare le offerte previste dal CCL, il rapporto di lavoro sarà risolto secondo le disposizioni dello stesso contratto collettivo».