Si perdona Xhaka? «La Federazione deve salvare la faccia»

Si perdona Xhaka e si volta pagina?

«Come Patrick Fischer, Xhaka ha sbagliato. Ha fatto una ca**ata. E, badate bene, non parlo della sua diffidenza nei confronti dei vaccini. Quello è un aspetto personale di cui non parlo. Visto che gli si riconoscono carattere e personalità, e in campo si vedono, avrebbe potuto semplicemente tirare dritto per la sua strada. Come fece Djokovic, per esempio, che tenutosi lontano dalla medicina durante la pandemia, rinunciò a un paio di Slam. Cercando una scorciatoia, Granit si è invece dimostrato codardo. E per questo, come appunto capitato a Fischer, rischia di pagare anche penalmente per le sue azioni. Così fosse, ci fosse una condanna, l’ASF non potrebbe far finta di nulla. Difendere la reputazione della Federazione, salvare la faccia, è importantissimo. Anzi, è la prima delle preoccupazioni».

Vista l’ammissione di colpa, sembra difficile che Granit possa evitare una condanna.

«Per me, in quel caso, la sua carriera in Nazionale è da considerare terminata. Stessimo parlando di una ragazzata o, anche, di un giocatore nel fiore degli anni, forse la Federazione potrebbe anche pensare a un’esclusione temporanea. Per un 34enne, pur fortissimo sia chiaro, non credo invece si comprometterà».