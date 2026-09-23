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Si perdona Xhaka? «La Federazione deve salvare la faccia»

«Ci fosse una condanna, l’ASF non potrebbe far finta di nulla»
Si perdona Xhaka? «La Federazione deve salvare la faccia»
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Si perdona Xhaka? «La Federazione deve salvare la faccia»
«Ci fosse una condanna, l’ASF non potrebbe far finta di nulla»
Arno Rossini: «Per un 34enne, pur fortissimo sia chiaro, non credo che l'ASF si comprometterà».
CALCIO: Risultati e classifiche

BELEK - Peter Knäbel e Pier Tami hanno provato a mettere una toppa al buco, bello grosso, fatto da Granit Xhaka. Hanno parlato di un obbligo, quello vaccinale, che non c’era (vero), provato a smarcarsi dal paragone con Patrick Fischer (tentativo maldestro) ed elogiato la personalità e la correttezza (questo proprio no) del capitano. Hanno insomma preso tempo, ben sapendo che prima o poi la frode messa in piedi dal (quasi) 34enne andrà affrontata. E come si comporteranno? O meglio, cosa farà la Federazione ben sapendo che il danno a livello di immagine è enorme e che la FIFA potrebbe pressarla?

«Passate queste partite, dopo l’audizione che Granit dovrà tenere alla Procura di Lucerna, a Berna sceglieranno come muoversi - è intervenuto Arno Rossini - Per ora hanno solo preso tempo. Poi dovranno prendere una decisione molto molto importante».

Si perdona Xhaka e si volta pagina?
«Come Patrick Fischer, Xhaka ha sbagliato. Ha fatto una ca**ata. E, badate bene, non parlo della sua diffidenza nei confronti dei vaccini. Quello è un aspetto personale di cui non parlo. Visto che gli si riconoscono carattere e personalità, e in campo si vedono, avrebbe potuto semplicemente tirare dritto per la sua strada. Come fece Djokovic, per esempio, che tenutosi lontano dalla medicina durante la pandemia, rinunciò a un paio di Slam. Cercando una scorciatoia, Granit si è invece dimostrato codardo. E per questo, come appunto capitato a Fischer, rischia di pagare anche penalmente per le sue azioni. Così fosse, ci fosse una condanna, l’ASF non potrebbe far finta di nulla. Difendere la reputazione della Federazione, salvare la faccia, è importantissimo. Anzi, è la prima delle preoccupazioni».

Vista l’ammissione di colpa, sembra difficile che Granit possa evitare una condanna.
«Per me, in quel caso, la sua carriera in Nazionale è da considerare terminata. Stessimo parlando di una ragazzata o, anche, di un giocatore nel fiore degli anni, forse la Federazione potrebbe anche pensare a un’esclusione temporanea. Per un 34enne, pur fortissimo sia chiaro, non credo invece si comprometterà».

In meno di una settimana la Nati ha perso Romano e potrebbe aver perso Xhaka.
«A livello sportivo è un vero disastro. Con Freuler che ha compiuto 34 anni e non gioca più in uno dei migliori campionati d’Europa (è in Grecia, all’Olympiakos, ndr) e Jashari che al Milan non si vede quasi mai, il nostro centrocampo ha perso enormemente valore. In pochi giorni la Svizzera rischia di aver perso il 40% del suo potenziale. Tra rendimento e carisma, pensando a Xhaka, e prospettive future, pensando a Romano. Prima e durante il Mondiale abbiamo spesso detto che la Nazionale era arrivata a un livello altissimo, che valeva le semifinali in un grande torneo. Ora rischiamo invece di fare un enorme passo indietro. Così come siamo ora valiamo al massimo gli ottavi di finale».

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