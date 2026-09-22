Boteli al debutto senza... Xhaka

Boteli arriva invece in Nazionale sull'onda di un ottimo avvio di stagione: in 15 partite ufficiali con il Sion ha realizzato 13 gol e cinque assist. Murat Yakin lo ha così convocato per la prima volta. A Belek l'attaccante vuole soprattutto studiare Breel Embolo, che conosce dai tempi del Borussia Mönchengladbach: «In allenamento osserverò esattamente cosa fa come attaccante di alto livello e cercherò di imparare molto da lui».

Un altro punto di riferimento è Johan Manzambi, già suo compagno nell'U21. Ritrovarlo al primo giorno di ritiro ha aiutato Boteli a prendere confidenza con una situazione inizialmente "surreale". Manzambi arriva dai Mondiali 2026, nei quali ha segnato tre reti, più di ogni altro svizzero: una doppietta contro la Bosnia-Erzegovina e il gol decisivo contro il Canada.