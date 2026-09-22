Boteli al debutto senza... Xhaka
Dispiaciuto per l'assenza del capitano, l’attaccante del Sion si concentra su... Breel Embolo
Dispiaciuto per l'assenza del capitano, l’attaccante del Sion si concentra su... Breel Embolo
BELEK - Winsley Boteli sta vivendo la sua prima settimana con la Nazionale in una situazione insolita: nel ritiro di Belek manca il capitano Granit Xhaka. «È un vero peccato, è una leggenda e il capitano», ha affermato il 20enne del Sion, che non teme però ripercussioni sul gruppo: «Abbiamo anche altri giocatori-guida».
Xhaka e la dirigenza della Federazione svizzera di calcio hanno deciso insieme che il centrocampista non avrebbe partecipato all'attuale raduno dopo la sua ammissione di essersi procurato una falsa attestazione di vaccinazione contro il Covid.
Boteli arriva invece in Nazionale sull'onda di un ottimo avvio di stagione: in 15 partite ufficiali con il Sion ha realizzato 13 gol e cinque assist. Murat Yakin lo ha così convocato per la prima volta. A Belek l'attaccante vuole soprattutto studiare Breel Embolo, che conosce dai tempi del Borussia Mönchengladbach: «In allenamento osserverò esattamente cosa fa come attaccante di alto livello e cercherò di imparare molto da lui».
Un altro punto di riferimento è Johan Manzambi, già suo compagno nell'U21. Ritrovarlo al primo giorno di ritiro ha aiutato Boteli a prendere confidenza con una situazione inizialmente "surreale". Manzambi arriva dai Mondiali 2026, nei quali ha segnato tre reti, più di ogni altro svizzero: una doppietta contro la Bosnia-Erzegovina e il gol decisivo contro il Canada.
Boteli guarda con fiducia anche alla stagione del Sion. Alla domanda se i vallesani possano lottare per il titolo svizzero risponde: «Sì, perché no?». Il giovane attaccante descrive il proprio momento come «estremamente positivo», pur sottolineando la necessità di continuare a lavorare. Ora, con la Svizzera pronta a iniziare la nuova campagna di Nations League, per lui si tratta soprattutto di abituarsi a un livello superiore.