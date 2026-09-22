Cerca e trova immobili
Segnalaci
National League
LIVE
1P
Bienne
0
Ambrì
0
National League
National League
LIVE
1P
EHC Kloten
0
Berna
1
National League
National League
LIVE
1P
Ginevra
0
SC Rapperswil-Jona Lakers
0
National League
National League
LIVE
1P
Ajoie
0
Zurigo
0
National League
National League
LIVE
1P
Davos
0
Friborgo
1
National League
National League
LIVE
1P
Lugano
0
Zugo
1
National League
National League
LIVE
1P
Langnau
0
Lausanne HC
0
National League
Swiss League
LIVE
1P
Olten
0
Basel
2
Swiss League
Swiss League
LIVE
1P
La Chaux de Fonds
0
Arosa
0
Swiss League
Swiss League
LIVE
1P
Sierre
0
GCK Lions
1
Swiss League
Swiss League
LIVE
1P
Chur
0
Hockey Thurgau
0
Swiss League
NAZIONALE

Boteli al debutto senza... Xhaka

Dispiaciuto per l'assenza del capitano, l’attaccante del Sion si concentra su... Breel Embolo
Boteli al debutto senza... Xhaka
Imago
di 20min.ch | Sebastian Rieder
+2
Boteli al debutto senza... Xhaka
Dispiaciuto per l'assenza del capitano, l’attaccante del Sion si concentra su... Breel Embolo
CALCIO: Risultati e classifiche

BELEK - Winsley Boteli sta vivendo la sua prima settimana con la Nazionale in una situazione insolita: nel ritiro di Belek manca il capitano Granit Xhaka. «È un vero peccato, è una leggenda e il capitano», ha affermato il 20enne del Sion, che non teme però ripercussioni sul gruppo: «Abbiamo anche altri giocatori-guida».

Xhaka e la dirigenza della Federazione svizzera di calcio hanno deciso insieme che il centrocampista non avrebbe partecipato all'attuale raduno dopo la sua ammissione di essersi procurato una falsa attestazione di vaccinazione contro il Covid.

NAZIONALE
Xhaka e Fischer? Due falsi certificati Covid, ma casi diversi

Boteli arriva invece in Nazionale sull'onda di un ottimo avvio di stagione: in 15 partite ufficiali con il Sion ha realizzato 13 gol e cinque assist. Murat Yakin lo ha così convocato per la prima volta. A Belek l'attaccante vuole soprattutto studiare Breel Embolo, che conosce dai tempi del Borussia Mönchengladbach: «In allenamento osserverò esattamente cosa fa come attaccante di alto livello e cercherò di imparare molto da lui».

Un altro punto di riferimento è Johan Manzambi, già suo compagno nell'U21. Ritrovarlo al primo giorno di ritiro ha aiutato Boteli a prendere confidenza con una situazione inizialmente "surreale". Manzambi arriva dai Mondiali 2026, nei quali ha segnato tre reti, più di ogni altro svizzero: una doppietta contro la Bosnia-Erzegovina e il gol decisivo contro il Canada.

NAZIONALE
«Chi sente questa maglia venga e la indossi con orgoglio»

Boteli guarda con fiducia anche alla stagione del Sion. Alla domanda se i vallesani possano lottare per il titolo svizzero risponde: «Sì, perché no?». Il giovane attaccante descrive il proprio momento come «estremamente positivo», pur sottolineando la necessità di continuare a lavorare. Ora, con la Svizzera pronta a iniziare la nuova campagna di Nations League, per lui si tratta soprattutto di abituarsi a un livello superiore.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
belekbreel embologranat xhakajohan manzambimondiali 2026nations leaguenazionale svizzerasionwinsley boteli
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
81

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
1 gior
9
109

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 gior
7

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
150

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
12 ore
431

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
46

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
1 gior
18
104

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
1 gior
52

I furbetti dei sacchi neri non mollano

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
2 gior

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

Avete visto Carla Bernasconi?
LIVE
CANTONE
1 gior

Avete visto Carla Bernasconi?

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
2 gior
28
120

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
1 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
61

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»
LIVE
LUGANO
2 gior
83
65

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
2 gior
24
35

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
2 gior
1
21

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
13 ore
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
28
88

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
1 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
1 gior
19
19

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
1 gior
62
152

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
1 gior
25

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
8
87

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
22 ore
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
51

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
3 gior
10
93

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Polemiche in Viale Olgiati
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18
26

Polemiche in Viale Olgiati

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
2 gior
12
38

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
96
123

«Mi sono procurato un certificato falso»

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
10 ore
18
26

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
8 ore
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
13 ore

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
10 ore
4
21

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
35
156

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
2 gior
45

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
7 ore
5
34

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
13 ore
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
3 ore
20
46

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze
LIVE
LUGANO
3 gior
23
16

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
6 ore
16
59

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
20 ore

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
1 gior
17
45

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
3 ore

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
LIVE
GIORNICO
2 gior
5
20

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia
LIVE
ACB
1 gior
28
37

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
4 ore
13
34

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
1 gior
11
32

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

Clamoroso Delcroix, tripletta per lui e Lugano a +6 sul secondo posto
LIVE
FCL
2 gior
16
60

Clamoroso Delcroix, tripletta per lui e Lugano a +6 sul secondo posto

ULTIME NOTIZIE SPORT
La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
34 min
4

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

Mondiali di Montréal, Svizzera di bronzo nella cronometro mista
LIVE
CICLISMO
1 ora

Mondiali di Montréal, Svizzera di bronzo nella cronometro mista

Avversari velenosi
LIVE
HCL / HCAP
9 ore
3
5

Avversari velenosi

Mondiale senza Pogacar? «Sarà uno dei più belli degli ultimi 10 anni»
LIVE
CICLISMO
13 ore
5
21

Mondiale senza Pogacar? «Sarà uno dei più belli degli ultimi 10 anni»

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
13 ore
19
53

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

Infantino propone una riforma della governance della FIFA
LIVE
FIFA
21 ore
2
28

Infantino propone una riforma della governance della FIFA

Cronometro Under23: nessuna gioia svizzera
LIVE
CICLISMO
21 ore
1

Cronometro Under23: nessuna gioia svizzera

Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...
LIVE
NAZIONALE
22 ore
8
25

Troppi bagagli sul volo della Nati e le valigie di Yakin restano a terra...

André Heim al Ginevra
LIVE
HCAP
1 gior
13
29

André Heim al Ginevra

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
49
100

«La vaccinazione è un fatto privato»