National League
National League
National League
National League
National League
National League
National League
Swiss League
Swiss League
Swiss League
Swiss League
Swiss League
CICLISMO
Mondiali di Montréal, Svizzera di bronzo nella cronometro mista
La squadra elvetica ha ottenuto il terzo posto nella cronometro a squadre mista, vinta dall’Italia davanti alla Francia.
AFP
Mondiali di Montréal, Svizzera di bronzo nella cronometro mista
La squadra elvetica ha ottenuto il terzo posto nella cronometro a squadre mista, vinta dall’Italia davanti alla Francia.
MONTRÉAL - La Svizzera ha conquistato oggi la medaglia di bronzo nella cronometro a squadre mista ai Mondiali di ciclismo di Montréal, replicando il risultato ottenuto un anno fa in Rwanda.
La squadra elvetica - composta da Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Jasmin Liechti e Noemi Rüegg - ha chiuso la prova al terzo posto, completando i 32,1 chilometri del tracciato in 51'51".
Il titolo mondiale è andato all'Italia, mentre la Francia ha conquistato la medaglia d'argento.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT