Lugano, rimonta da urlo: lo Zugo va ko all'overtime

I Tori dimostrano subito di essere in palla e, paradossalmente in inferiorità numerica, trovano il gol del vantaggio al 6'06". A colpire è Senteler, che sfrutta un sanguinoso errore di Lycksell sulla blu. Per il Lugano è già la terza rete incassata in inferiorità numerica in altrettante partite dall'inizio del campionato. Un dato che comincia a farsi pesante.

I bianconeri provano a reagire e Kupari sfiora immediatamente il pareggio, scheggiando il palo della porta difesa da Genoni. È però l'unico vero sussulto di un primo periodo combattuto ma povero di occasioni. Il Lugano tira più spesso verso la gabbia dello Zugo, ma non trova il varco giusto. I Tori, invece, sono bravi a capitalizzare il regalo ricevuto.