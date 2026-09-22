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Lugano, rimonta da urlo: lo Zugo va ko all'overtime

Senteler e Kovar lanciano i Tori, ma Fazzini e Bertaggia riportano in partita i bianconeri: Aebischer decide tutto nel supplementare
Lugano, rimonta da urlo: lo Zugo va ko all'overtime
Ti-Press
di Adriano De NeriGiornalista
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Lugano, rimonta da urlo: lo Zugo va ko all'overtime
Senteler e Kovar lanciano i Tori, ma Fazzini e Bertaggia riportano in partita i bianconeri: Aebischer decide tutto nel supplementare
National League22.09.2026
Lugano
3 - 2
Zugo
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Che rimonta del Lugano: i bianconeri battono lo Zugo 3-2 all'overtime al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Due volte sotto, la squadra di Mitell non molla, riacciuffa i Tori con Fazzini e Bertaggia e trova il gol decisivo nel supplementare con Aebischer.

Rispetto alla sconfitta di Kloten, Mitell inserisce Shore, all'esordio in campionato, tra Lycksell e Innala. In tribuna finiscono invece Dahlström e Morini, con il Lugano costretto a giostrare con appena sei difensori. Di tutt'altro tenore la situazione dello Zugo, che schiera otto uomini in retroguardia, tre dei quali stranieri, ma deve rinunciare davanti agli infortunati Kubalik, Künzle e Martschini. Insomma, assenze tutt'altro che banali.

I Tori dimostrano subito di essere in palla e, paradossalmente in inferiorità numerica, trovano il gol del vantaggio al 6'06". A colpire è Senteler, che sfrutta un sanguinoso errore di Lycksell sulla blu. Per il Lugano è già la terza rete incassata in inferiorità numerica in altrettante partite dall'inizio del campionato. Un dato che comincia a farsi pesante.

I bianconeri provano a reagire e Kupari sfiora immediatamente il pareggio, scheggiando il palo della porta difesa da Genoni. È però l'unico vero sussulto di un primo periodo combattuto ma povero di occasioni. Il Lugano tira più spesso verso la gabbia dello Zugo, ma non trova il varco giusto. I Tori, invece, sono bravi a capitalizzare il regalo ricevuto.

Il secondo periodo riparte sulla stessa falsariga. Ritmi non altissimi e poche emozioni, nemmeno dopo lo scambio di cortesie tra Thürkauf e Rohrer. A cambiare l'inerzia della sfida ci pensa Fazzini. Su assist di Sanford, lo sniper ticinese colpisce al volo e piazza un tiro chirurgico che non lascia scampo a Genoni. È l'1-1, ma soprattutto è la scintilla che serviva al Lugano per accendersi.

I bianconeri aumentano la pressione e costruiscono diverse occasioni, senza però riuscire a completare il sorpasso. Anche perché il power play continua a non convincere. Lo Zugo, al contrario, non perdona: a meno di 20 secondi dalla seconda sirena, sfrutta la penalità inflitta a capitan Thürkauf e torna avanti con Kovar.

Il Lugano non ci sta e nel terzo periodo parte subito con un altro piglio. Al 3' arriva il meritato pareggio: Thürkauf orchestra un perfetto tre contro due e Bertaggia, già al secondo gol stagionale, finalizza l'azione per il 2-2. Poco dopo, però, i bianconeri devono nuovamente stringere i denti: Shore si prende un 2+2 per bastone alto e regala allo Zugo quattro minuti di superiorità numerica. Questa volta, però, i Tori non riescono a colpire. La partita entra così nella sua fase più caotica e combattuta. Nessuna delle due squadre riesce a trovare il guizzo decisivo e, al termine dei 60 minuti, si va all'overtime.

Il supplementare dura appena un minuto e mezzo. Prima Fazzini colpisce un clamoroso incrocio dei pali ed Aebischer è il più lesto di tutti e ribatte il disco in rete, facendo esplodere la Cornèr Arena. Il Lugano completa così la rimonta e conquista due punti al cardiopalma.

LUGANO - ZUGO 3-2 d.s. (0-1, 1-1, 1-0, 1-0)

Reti: 6'06" Senteler (Rohrer 4c5!) 0-1; 29'08" Fazzini (Sanford, Aebischer) 1-1; 39'51" Kovar (5c4) 1-2; 43'32" Bertaggia (Thürkauf) 2-2; 61'28" Aebischer (Fazzini) 3-2

LUGANO - Schlegel; Müller, Alatalo; Canonica, Sanford, Fazzini; B. Zanetti, Aebischer; Olsson, Thürkauf, Kupari; J. Peltonen, Thomson; Lycksell, Shore, Innala; Bertaggia, Tanner, M. Zanetti; A. Peltonen.

ZUGO - Genoni; Sklenica, Diaz; Wingerli, Kovar, Tatar; Moverare, Bengtsson; Hofmann, Senteler, Rohrer; Geisser, Schneller; Petrovic, Egli, Gredig; Riva, Stadler; Antenen, Leuenberger, Lindemann.

Penalità: 5x2' Lugano 4x2' Zugo

Note: Cornèr Arena, 5'447 spettatori. Arbitri: Daniel Stricker - Miroslav Stolc / Lars Nater - Dominik Bichsel

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo412401688
2Ambrì483114122
3Zugo37211358
4Berna36211284
5EHC Kloten462213130
6Lausanne HC46221113-2
7Lugano352111101
8Ajoie45221213-1
9Bienne341210100
10Ginevra44131015-5
11SC Rapperswil-Jona Lakers44131116-5
12Davos4412913-4
13Friborgo4412910-1
14Langnau42131116-5
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 22.09.2026 22:10
campionato svizzeroluganozugo
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