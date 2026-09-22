Järventie all'ultimo respiro: l'Ambrì rimonta e batte il Bienne

Poi arriva la penalità a Kreü, con la difesa biancoblù chiamata agli straordinari. L’Ambrì resiste e, poco dopo, sfrutta al meglio la propria superiorità numerica, nata da una penalità per sovrannumero del Bienne: Schnarr riceve nello slot e non lascia scampo a Säteri. La reazione dei padroni di casa è immediata. Tre minuti più tardi il rientrante Rajala firma l’1-1, avventandosi sul disco dopo il palo colpito da Söderström. Tutto da rifare per i leventinesi. Nel finale di periodo ci provano Joly e Järventie, mentre a un soffio dalla sirena è l’ex Zwerger a sfiorare il sorpasso. Il punteggio non cambia e si va alla prima pausa sull’1-1, risultato tutto sommato giusto.

Nel secondo tempo, però, sul ghiaccio c’è praticamente una sola squadra: l’Ambrì. La prima grande occasione capita sul bastone di De Luca, ma Säteri è attentissimo sul proprio palo. Il Bienne, che a partire dal secondo periodo deve anche fare a meno di Andersson, fatica molto. I biancoblù costruiscono occasioni in serie, ma sulla loro strada trovano un Säteri gigantesco. A metà partita, quasi dal nulla, arriva addirittura la possibilità del sorpasso bernese: Zwerger parte in contropiede e solo un attento Wüthrich evita la beffa.