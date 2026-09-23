«La settimana con Wawrinka? Un ricordo per tutta la vita»
Da giovane, Rémy Bertola lo guardava vincere il Roland-Garros. Ora ha condiviso l’ultima danza in Coppa Davis di Stan The Man.
RIO DE JANEIRO - Nel 2015 Rémy Bertola, allora diciassettenne, guardava in televisione Stan Wawrinka battere Novak Djokovic nella finale del Roland Garros. Undici anni dopo, il ticinese ha condiviso con il vodese la sua ultima apparizione in Coppa Davis con la Svizzera, a Rio de Janeiro.
«Avere Stan nel box a incoraggiarmi e a farmi sorridere è un ricordo che porterò con me per tutta la vita», ha scritto Bertola su Instagram prima di lasciare il Brasile. Il 28enne ha raccontato di avere avuto l'occasione di conoscere più a fondo Wawrinka: «È davvero un ragazzo fantastico, molto generoso. Mi è piaciuto molto».
La settimana ha avuto anche momenti più leggeri. Bertola aveva portato con sé la PlayStation e il gruppo ha acquistato altri controller per giocare tra gli allenamenti. «Stan ha trovato che fosse una buona idea, per lo spirito di squadra», ha spiegato il ticinese, aggiungendo che il vodese, dopo una quarantina di partite, era sensibilmente migliorato.
Di Wawrinka, al quale attribuisce anche la scelta di continuare a giocare il rovescio a una mano, Bertola conserverà soprattutto un insegnamento: «Nonostante il suo palmarès e la sua carriera, è molto aperto sulla sua vita. Ora sta a me seguire i suoi consigli, rivolgermi ancora di più agli altri ed essere meno egoista».
Sul piano sportivo la Svizzera ha perso 1-3 e resterà nella seconda divisione del tennis mondiale anche il prossimo anno. Bertola ha però conquistato, in una partita ormai senza posta in palio, l'unico punto elvetico imponendosi al super tie-break del terzo set. Nel 2026 il luganese è inoltre entrato per la prima volta nella top 200 mondiale e ha disputato le qualificazioni di Roland-Garros, Wimbledon e US Open.