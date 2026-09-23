«La settimana con Wawrinka? Un ricordo per tutta la vita»

La settimana ha avuto anche momenti più leggeri. Bertola aveva portato con sé la PlayStation e il gruppo ha acquistato altri controller per giocare tra gli allenamenti. «Stan ha trovato che fosse una buona idea, per lo spirito di squadra», ha spiegato il ticinese, aggiungendo che il vodese, dopo una quarantina di partite, era sensibilmente migliorato.

Di Wawrinka, al quale attribuisce anche la scelta di continuare a giocare il rovescio a una mano, Bertola conserverà soprattutto un insegnamento: «Nonostante il suo palmarès e la sua carriera, è molto aperto sulla sua vita. Ora sta a me seguire i suoi consigli, rivolgermi ancora di più agli altri ed essere meno egoista».