Epidemia di polmonite enzootica, allevamenti suini da sgomberare

Gli animali degli allevamenti da riproduzione dovranno essere macellati laddove possibile. Quelli per i quali non sarà possibile procedere in questo modo saranno soppressi nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali. Secondo le autorità veterinarie, una sanificazione parziale delle strutture non è sufficiente a eliminare con sicurezza l'agente patogeno.

Il problema era emerso la scorsa settimana, quando erano state poste in quarantena 60 aziende. Fino ad allora la Svizzera era considerata in gran parte indenne dalla polmonite enzootica, dopo un risanamento condotto tra il 1996 e il 2004. L'epizoozia è diffusa in tutto il mondo ma non rappresenta un pericolo per l'essere umano.