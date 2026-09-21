Epidemia di polmonite enzootica, allevamenti suini da sgomberare
Coinvolti 20 allevamenti da riproduzione e 40 da ingrasso. Le misure riguardano circa 1500 suini da riproduzione e i loro maialini.
LUCERNA - Gli allevamenti suini di numerose aziende svizzere dovranno essere completamente sgomberati a causa dell'epidemia di polmonite enzootica (PE) emersa la scorsa settimana.
Secondo quanto comunicato oggi dal Servizio veterinario di Lucerna, sono interessati 20 allevamenti da riproduzione nei cantoni di Berna, Lucerna, Soletta, Svitto, Turgovia e Vaud, oltre a 40 allevamenti da ingrasso distribuiti in 14 cantoni. Le misure riguardano circa 1500 suini da riproduzione e i loro maialini.
Gli animali degli allevamenti da riproduzione dovranno essere macellati laddove possibile. Quelli per i quali non sarà possibile procedere in questo modo saranno soppressi nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali. Secondo le autorità veterinarie, una sanificazione parziale delle strutture non è sufficiente a eliminare con sicurezza l'agente patogeno.
Il problema era emerso la scorsa settimana, quando erano state poste in quarantena 60 aziende. Fino ad allora la Svizzera era considerata in gran parte indenne dalla polmonite enzootica, dopo un risanamento condotto tra il 1996 e il 2004. L'epizoozia è diffusa in tutto il mondo ma non rappresenta un pericolo per l'essere umano.
Secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, la PE è un'infezione polmonare contagiosa che provoca negli animali colpiti una tosse secca e cronica, mentre il tasso di mortalità è basso. In condizioni di detenzione adeguate il decorso è perlopiù privo di complicanze. L'agente patogeno si trasmette sia attraverso il contatto diretto tra gli animali sia per via aerea.