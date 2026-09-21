I tassi ipotecari a 10 anni sopra il 2%

Così, i tassi di riferimento per le ipoteche a 5 anni sono aumentati di altri 14 punti base rispetto a giugno, raggiungendo l'1,83%, e per le ipoteche a 10 anni di 8 punti base, arrivando ora al 2,06%, come mostra un'indagine pubblicata lunedì da Moneypark e Helvetia. Anche i tassi migliori, che possono essere ottenuti con una buona solvibilità e abilità nella negoziazione, sarebbero leggermente più alti, rispettivamente all'1,42% e all'1,60%.