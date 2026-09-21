Sessione autunnale: è un lunedì cruciale

La modifica costituzionale proposta chiede che le circa 1,7 milioni di persone con disabilità che vivono in Svizzera possano partecipare alla vita economica, sociale e politica in modo autodeterminato e su un piano di parità. L'obiettivo è di garantire, tra l'altro, che i loro punti di vista siano adeguatamente considerati e che vengano eliminate le barriere che ne ostacolano la partecipazione. Il controprogetto del Consiglio federale prevede invece un quadro legislativo vincolante per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità, oltre a misure nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.