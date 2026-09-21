Fondo per l'esercito, il piano di Pfister è sotto tiro

Il Consiglio federale propone di aumentare l'aliquota normale dell'IVA di 0,5 punti percentuali per dodici anni. La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (SIK-S) ha respinto questo modello con 8 voti contro 3 e un'astensione. La necessità di un fondo in grado di indebitarsi per finanziare gli armamenti, alla luce del peggioramento della situazione della sicurezza, non è invece stata contestata. Secondo la maggioranza della commissione, il fondo dovrebbe avere un volume di 24 miliardi di franchi e durare 18 anni, fino alla fine del 2045.