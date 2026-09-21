Blatten, 150'000 litri di gasolio per riscaldamento sotto le macerie

Dallo studio è emerso che, tra edifici e veicoli, sono stati versati circa 150'000 litri di olio combustibile e carburante. Questi idrocarburi da oli minerali rappresentano il gruppo di sostanze inquinanti più problematico. Altre sostanze, come olio motore, batterie o pesticidi, sono presenti in quantità relativamente modeste.

L'olio fuoriuscito rappresenta un grave pericolo per il lago di recente formazione, il fiume Lonza e la falda freatica. Già nell'estate del 2025 sul lago erano visibili a più riprese chiazze di olio. Successivamente, i campioni d'acqua hanno rilevato tracce di idrocarburi. Secondo il rapporto, non sussiste un pericolo immediato per l'acqua potabile, poiché essa non viene prelevata dall'acquifero interessato.