BERNA
Incidente stradale, 19enne muore in ospedale
Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente senza il coinvolgimento di terzi.
20min/Simon Glauser
Fonte Ats
Incidente stradale, 19enne muore in ospedale
Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente senza il coinvolgimento di terzi.
SCHWENDEN IM DIEMTIGTAL - Un automobilista diciannovenne è morto la notte scorsa in ospedale, in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e ieri nel Canton Berna. Lo riporta oggi in una nota la polizia cantonale bernese.
Il giovane, cittadino svizzero, era stato trasportato in ospedale in condizioni critiche a seguito di un incidente senza coinvolgimento di terzi.
Le indagini per stabilire le cause del sinistro sono ancora in corso.
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