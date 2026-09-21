Caso Kaspersky, il SIC in gran parte scagionato

Né nella sintesi del rapporto né nel comunicato del DDPS sono stati forniti ulteriori dettagli concreti sulle possibili fughe di dati. A seguito di una denuncia presentata dall'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) per sospetto spionaggio, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sta infatti indagando da oltre un anno per appurare se informazioni classificate siano state sistematicamente condivise con la Kaspersky e possano essere così finite nelle mani dei servizi segreti russi.

Il DDPS ha semplicemente precisato che l'indagine amministrativa non ha portato, al di là delle accuse già note, a nuovi elementi di fondo né a indizi attendibili di attività di intelligence politica vietata. Non esistono inoltre elementi che indichino cancellazioni di dati "su larga scala", che erano state contestate anche ad ex collaboratori del SIC in relazione al caso Kaspersky.