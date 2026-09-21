Ecco PIA, l'IA che scrive gli interventi per i politici

I dati sensibili restano in Svizzera

Il motivo dell'introduzione è il timore che informazioni sensibili possano uscire dal quadro sicuro della Confederazione e diventare pubbliche. I dati inseriti in PIA non vengono utilizzati per l'addestramento di modelli di IA e la memorizzazione dei dati avviene tramite Swisscom in Svizzera. In questo modo PIA «risponde alle elevate esigenze del Parlamento in materia di protezione dei dati e sovranità dei dati», spiegano i Servizi del Parlamento.

20 Minuten ha accompagnato nella prima settimana di sessione Thomas Hurter (UDC), Andrey e Nause nei loro primi passi con PIA. Nause mostra in modo molto concreto come l'IA gli scriva un testo per un intervento. «Può fornire spunti su dove potrebbe esserci bisogno di intervento legislativo in un determinato ambito», spiega. Il prompt è: «Formula un intervento per accelerare le procedure».