Prediction market, da scommessa a indicatore di probabilità

Il lato debole è il rischio di sfruttamento di informazioni privilegiate. Un ex collaboratore dell'entourage del presidente americano Donald Trump è stato multato per aver usato notizie non pubbliche su discorsi in preparazione per fare scommesse, mentre un dipendente di Google avrebbe invece guadagnato circa 1,2 milioni di dollari (1 milione di franchi) su Polymarket con dati non ancora pubblicati sulla classifica annuale delle ricerche. C'è poi il pericolo di manipolazione: in Francia le autorità stanno verificando se le stazioni meteorologiche dell'aeroporto parigino Charles de Gaulle siano state manomesse per vincere scommesse su determinate temperature. Nei mercati poco liquidi, inoltre, anche piccoli ordini possono spostare sensibilmente la probabilità indicata, con il rischio che media e investitori la scambino per un segnale affidabile.

In Svizzera i prediction market rientrano nelle normative sui giochi in denaro. Contattato dall'agenzia Awp, Manuel Richard, direttore di Gespa, l'autorità intercantonale di vigilanza su queste attività, spiega che su tali piattaforme si trovano anche numerose scommesse sportive non autorizzate. La lista di blocco attuale comprende quasi 900 indirizzi internet di offerte di giochi online non autorizzati, tra cui gli operatori Kalshi e Polymarket. La delimitazione tra vigilanza sui mercati finanziari e vigilanza sui giochi è ancora poco chiara a livello giurisprudenziale, anche se finora non ha creato grandi problemi pratici: le attività sottoposte alla vigilanza della Finma sono escluse dalla legge federale sui giochi in denaro.