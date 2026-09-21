Cressier riparte, ma la Svizzera resta in allerta

L'arresto dell'attività a Cressier, avvenuto in un difficile momento di navigabilità del Reno a causa del basso livello dell'acqua del fiume, aveva portato la Confederazione a far capo alle scorte obbligatorie, ricorda l'UFAE in un comunicato odierno. Fra l'8 e il 20 settembre sono stati autorizzati prelievi fino a 30'000 metri cubi di gasolio e altrettanti di benzina, volumi che corrispondono, per entrambi i prodotti, a meno del 3% delle scorte obbligatorie. È stato prelevato l'intero quantitativo di benzina, a fronte di circa due terzi del diesel. Ora che a Cressier (NE) sono stati risolti i non meglio precisati problemi tecnici - e la produzione è stata ripristinata - i detentori delle scorte obbligatorie dovranno nuovamente immagazzinare i volumi prelevati: hanno tempo sei mesi per farlo.

Secondo l'UFAE - che agisce secondo un mandato costituzionale, precisato all'articolo 102: «La Confederazione assicura l'approvvigionamento del paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé» - le condizioni generali rimangono comunque critiche. «Il perdurare della magra del Reno continua a limitare fortemente le capacità di navigazione e impone altre modalità di trasporto», ricorda l'autorità, che infine però rassicura: «attualmente in Svizzera l'approvvigionamento di prodotti petroliferi è assicurato».