Tragedia al Colosseo, operaio 22enne muore dopo una caduta di dieci metri

L'incidente è avvenuto mercoledì poco dopo la mezzanotte, quando il Colosseo era già chiuso al pubblico. La procura ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato coinvolto anche l'ispettorato del lavoro, chiamato ad accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

Il ministro italiano della Cultura Alessandro Giuli ha definito quanto accaduto un «evento tragico che ci sconvolge e ci lascia senza parole».