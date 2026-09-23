Tragedia al Colosseo, operaio 22enne muore dopo una caduta di dieci metri
Il giovane stava installando un nuovo impianto di illuminazione. La procura ha aperto un'indagine sull'incidente.
ROMA - Tragedia nella notte al Colosseo, dove un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo essere precipitato da un'altezza di circa dieci metri all'interno del monumento.
Secondo quanto comunicato dalla polizia italiana, il giovane stava lavorando all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Inutili i tentativi di rianimarlo.
L'incidente è avvenuto mercoledì poco dopo la mezzanotte, quando il Colosseo era già chiuso al pubblico. La procura ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato coinvolto anche l'ispettorato del lavoro, chiamato ad accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.
Il ministro italiano della Cultura Alessandro Giuli ha definito quanto accaduto un «evento tragico che ci sconvolge e ci lascia senza parole».