Le vittime di Dujuan sono nove
Quattro persone risultano ancora disperse nel Kanto. Chiba e Kanagawa sono le aree più colpite da piogge, frane e allagamenti
TOKYO - Sale a nove il bilancio delle vittime del tifone Dujuan, che all'inizio della settimana ha colpito il Giappone orientale. Proseguono intanto le ricerche di almeno quattro dispersi nella regione del Kanto.
Le autorità locali hanno aggiornato il bilancio dopo il ritrovamento del corpo di una donna nella prefettura di Kanagawa e di un uomo all'interno di un veicolo sommerso a Chiba, a est di Tokyo. Sei delle nove vittime sono state registrate a Chiba e tre a Kanagawa, a sudovest della capitale.
Dujuan ha portato piogge record sul Kanto, regione che comprende Tokyo, e sulle isole di Izu, provocando frane e smottamenti. Otto località del Kanto hanno registrato precipitazioni senza precedenti. Sull'isola di Oshima sono caduti 832 millimetri di pioggia in 48 ore, quasi due volte e mezzo la media di settembre, mentre a Ushiku, nella prefettura di Chiba, ne sono stati rilevati 393 in 24 ore.
Il tifone è arrivato durante la "Silver Week", periodo caratterizzato da più giorni festivi consecutivi. Particolarmente colpita Chiba, già interessata da piogge torrenziali e alluvioni tra agosto e l'inizio di settembre.
I danni accertati interessano più di 500 abitazioni nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Ibaraki, colpite da allagamenti e frane. Nelle aree interessate continuano le operazioni di ricerca dei dispersi e di assistenza alla popolazione.
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