Le vittime di Dujuan sono nove

Dujuan ha portato piogge record sul Kanto, regione che comprende Tokyo, e sulle isole di Izu, provocando frane e smottamenti. Otto località del Kanto hanno registrato precipitazioni senza precedenti. Sull'isola di Oshima sono caduti 832 millimetri di pioggia in 48 ore, quasi due volte e mezzo la media di settembre, mentre a Ushiku, nella prefettura di Chiba, ne sono stati rilevati 393 in 24 ore.

Il tifone è arrivato durante la "Silver Week", periodo caratterizzato da più giorni festivi consecutivi. Particolarmente colpita Chiba, già interessata da piogge torrenziali e alluvioni tra agosto e l'inizio di settembre.