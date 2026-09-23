Macron attacca, Israele risponde: «Dichiarazione grottesca»
La crisi diplomatica si accende mentre Israele respinge le critiche francesi sugli attacchi in Cisgiordania.
TEL AVIV - «L'assurdità grottesca della dichiarazione di Emmanuel Macron è sbalorditiva». Lo ha affermato l'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo le parola del presidente francese all'ONU su Gaza.
«Domenica, alla vigilia di Yom Kippur, appena due giorni fa, Netanel Shukrun - un CITTADINO FRANCESE e padre di sei figli - è stato assassinato nella sua auto da un terrorista di Hamas in Giudea e Samaria. Con il suo ultimo respiro, ha detto a suo figlio di scappare. I terroristi di Hamas compiono attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno. Hanno assassinato innumerevoli civili israeliani in Giudea e Samaria. L'ignoranza NON È una scusa per cancellare il loro sangue».
Netanyahu fa riferimento, sottolineano le testate israeliane, a un passaggio del discorso del presidente francese: «Guardate cosa sta succedendo in Cisgiordania - avrebbe detto Macron nella trascrizione di YNet - dove ogni giorno vengono commesse violazioni. In nome di cosa? Hamas non ha mai causato problemi in Cisgiordania».