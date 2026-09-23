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Macron attacca, Israele risponde: «Dichiarazione grottesca»

La crisi diplomatica si accende mentre Israele respinge le critiche francesi sugli attacchi in Cisgiordania.
Macron attacca, Israele risponde: «Dichiarazione grottesca»
Getty
Fonte Ats Ans
di Redazione
Macron attacca, Israele risponde: «Dichiarazione grottesca»
La crisi diplomatica si accende mentre Israele respinge le critiche francesi sugli attacchi in Cisgiordania.

TEL AVIV - «L'assurdità grottesca della dichiarazione di Emmanuel Macron è sbalorditiva». Lo ha affermato l'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dopo le parola del presidente francese all'ONU su Gaza.

ASSEMBLEA ONU
«A Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti»

«Domenica, alla vigilia di Yom Kippur, appena due giorni fa, Netanel Shukrun - un CITTADINO FRANCESE e padre di sei figli - è stato assassinato nella sua auto da un terrorista di Hamas in Giudea e Samaria. Con il suo ultimo respiro, ha detto a suo figlio di scappare. I terroristi di Hamas compiono attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno. Hanno assassinato innumerevoli civili israeliani in Giudea e Samaria. L'ignoranza NON È una scusa per cancellare il loro sangue».

Netanyahu fa riferimento, sottolineano le testate israeliane, a un passaggio del discorso del presidente francese: «Guardate cosa sta succedendo in Cisgiordania - avrebbe detto Macron nella trascrizione di YNet - dove ogni giorno vengono commesse violazioni. In nome di cosa? Hamas non ha mai causato problemi in Cisgiordania».

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