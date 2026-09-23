Italia
Furto di rame, ritardi per il Malpensa Express
Disagi e rallentamenti per i viaggiatori dopo il danneggiamento dei cavi sulla tratta ferroviaria.
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Fonte Ats Ans
Furto di rame, ritardi per il Malpensa Express
Disagi e rallentamenti per i viaggiatori dopo il danneggiamento dei cavi sulla tratta ferroviaria.
MILANO - La circolazione ferroviaria lungo la direttrice Gallarate-Malpensa-Milano Centrale è rallentata per un intervento dei tecnici tra le stazioni di Ferno-Lonate Pozzolo e Busto Arsizio Nord, nel Varesotto, dopo un furto di rame, come riferito dalla Polizia ferroviaria italiana (Polfer). Conseguenze sulla linea anche per il Malpensa Express.
Trenord ha fatto sapere che gli addetti sono al lavoro per il ripristino della normalità, che si registrano ritardi medi di 15 minuti e che sono possibili variazioni ai treni della linea.
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