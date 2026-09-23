È in vigore la "legge del burqa"

Sono considerati spazi pubblici «le vie pubbliche, nonché i luoghi aperti al pubblico, destinati al servizio pubblico, i luoghi in cui vengono prestati servizi generalmente accessibili ai cittadini», mentre sono esclusi dall'applicazione della legge aeromobili, sedi diplomatiche e consolari e luoghi di culto. Un'altra eccezione importante è rappresentata dai motivi di salute: resta dunque possibile coprire il volto con una mascherina chirurgica.

Approvata lo scorso luglio con i voti delle diverse destre parlamentari, la legge si basava su una proposta del partito di estrema destra Chega, ma era poi stata emendata dal partito del primo ministro, il conservatore Luís Montenegro, per evitare rischi di incostituzionalità, soprattutto in materia di libertà religiosa.