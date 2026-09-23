Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Il suo avvocato ha riferito che Arnaud Denis gli aveva chiesto di proseguire la sua azione legale e di assistere la sua famiglia. Il 5 gennaio 2026 l’attore aveva presentato una denuncia contro ignoti per lesioni involontarie. Secondo l’avvocato Courtois, il procedimento era stato archiviato a fine agosto. In seguito è stata presentata una nuova denuncia con costituzione di parte civile.