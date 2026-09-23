«Poesie da tutto il mondo, ma dal Ticino... solo una», poeti nostrani fatevi avanti

«Siamo in una situazione strana», spiega il comitato. «Il concorso sta riscuotendo un grande interesse oltre i confini nazionali, con opere arrivate anche da Paesi extraeuropei. Purtroppo però a oggi un solo poeta ticinese ha partecipato. Lo sforzo fatto “in casa” non ha avuto il successo sperato».

È un paradosso, perché l'iniziativa voluta da Fiore di Loto Edizioni nasce proprio dal territorio. È dedicato a Tino Bognuda, autore schivo e forse non noto ai più ma profondamente legato alla sua terra, che ha volentieri tradotto in poesia, con risultati vividi e memorabili.