Il gruppo artiglieria 49 inizia il servizio di perfezionamento
La cerimonia a Romont inaugura l’esercitazione ‘MOBILO 26’, con addestramento su mobilitazione e coordinamento interforze.
La cerimonia a Romont inaugura l’esercitazione ‘MOBILO 26’, con addestramento su mobilitazione e coordinamento interforze.
BELLINZONA - Si è tenuta oggi, nella regione di Romont, la cerimonia di presa dello stendardo che sancisce l’inizio del servizio di perfezionamento della truppa del gruppo artiglieria 49, composto prevalentemente da soldati e quadri provenienti dalla Svizzera italiana e dal grigione italiano.
Questa tradizionale cerimonia ha sancito l'inizio dell'annuale servizio di perfezionamento della truppa incorporata nel gr art 49 comandato per la prima volta dal magg SMG Alessandro Bernasconi.
L'unica formazione d'artiglieria di lingua italiana presente nell'Esercito svizzero è entrata in servizio e sarà protagonista nello scenario denominato «MOBILO 26». Con questa esercitazione, sotto la condotta della divisione territoriale 1, l'Esercito intende addestrare la formazione meccanizzata a una mobilitazione a tappe dalla Svizzera occidentale alla Svizzera orientale.
Mezzimobili di condotta e comunicazione, logistica, servizio sanitario, ponti galleggianti e la difesa contraerea creano le condizioni necessarie affinché la formazione possa spostarsi in modo coordinato e protetto. In alcune fasi, il drone da ricognizione ADS 15 contribuisce al quadro della situazione.