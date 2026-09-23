Il gruppo artiglieria 49 inizia il servizio di perfezionamento

L'unica formazione d'artiglieria di lingua italiana presente nell'Esercito svizzero è entrata in servizio e sarà protagonista nello scenario denominato «MOBILO 26». Con questa esercitazione, sotto la condotta della divisione territoriale 1, l'Esercito intende addestrare la formazione meccanizzata a una mobilitazione a tappe dalla Svizzera occidentale alla Svizzera orientale.

Mezzimobili di condotta e comunicazione, logistica, servizio sanitario, ponti galleggianti e la difesa contraerea creano le condizioni necessarie affinché la formazione possa spostarsi in modo coordinato e protetto. In alcune fasi, il drone da ricognizione ADS 15 contribuisce al quadro della situazione.