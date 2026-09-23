Violenza domestica, arriva Vido+ per rafforzare la prevenzione

CHIASSO - Chiasso rafforza la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica, sessuale e di genere, puntando soprattutto sull'intervento precoce. Rispondendo a un'interrogazione, il Municipio ha fatto il punto sulle misure già presenti sul territorio e ha annunciato l'adesione al progetto Vido+, pensato per riconoscere le situazioni a rischio e offrire sostegno prima che possano degenerare in episodi di violenza o altri reati gravi.