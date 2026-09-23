Violenza domestica, arriva Vido+ per rafforzare la prevenzione
Secondo il Municipio «il progetto consentirà di intercettare precocemente le situazioni a rischio».
CHIASSO - Chiasso rafforza la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica, sessuale e di genere, puntando soprattutto sull'intervento precoce. Rispondendo a un'interrogazione, il Municipio ha fatto il punto sulle misure già presenti sul territorio e ha annunciato l'adesione al progetto Vido+, pensato per riconoscere le situazioni a rischio e offrire sostegno prima che possano degenerare in episodi di violenza o altri reati gravi.
Un ruolo centrale è svolto dai Servizi sociali, che rafforzano la propria presenza sul territorio attraverso attività formali e informali, oltre che attraverso antenne di prossimità.
In questa strategia rientrano anche i corsi di italiano organizzati direttamente con personale del Comune, una scelta dettata «dalla volontà di cogliere per primi eventuali piccoli segnali di sofferenza, che possono così essere accolti e rielaborati con figure di riferimento già conosciute dall'utenza e altamente formate». Secondo l'Esecutivo comunale, questo approccio permette «di abbattere sin da subito pregiudizi e diffidenza, due elementi centrali nella rinuncia della vittima a esporsi».
A rafforzare questa rete, a partire da gennaio 2027, sarà il progetto Vido+, che «consentirà di intercettare precocemente le situazioni a rischio, prima che possano degenerare in episodi di violenza domestica o in altri reati gravi».
L'obiettivo è comprendere le problematiche alla base del disagio e garantire alle persone coinvolte un aiuto adeguato. L'iniziativa prevede la formazione di tutto il personale di Polizia e degli operatori dei Servizi sociali, oltre alla possibilità di rivolgersi al Consultorio Coppia e Famiglia.
Il Municipio sottolinea infine l'importanza del numero nazionale 142, attraverso il quale è possibile ottenere aiuto 24 ore su 24, sette giorni su sette.