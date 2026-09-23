ErreDiPi: «Al Consiglio di Stato restano sempre meno margini per non decidere»

Nei mesi scorsi il Consiglio di Stato aveva chiesto a ErreDiPi di disporre di una sede fisica e di indicare i servizi offerti e i relativi responsabili. Secondo quanto riferisce l'associazione, le condizioni sono state nel frattempo soddisfatte: la sede è stata aperta e sono attivi i servizi di consulenza. Dal 1° ottobre, inoltre, per tutti i soci sarà disponibile un'assicurazione di protezione giuridica stipulata con Coop, iniziativa non richiesta dal Governo.

ErreDiPi ritiene quindi di avere fornito tutti gli elementi richiesti e sollecita il Consiglio di Stato a pronunciarsi in tempi brevi con una decisione formale e impugnabile.