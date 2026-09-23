«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Ritiene giusta questa decisione?

Il Consiglio degli Stati ha agito correttamente allineandosi maggiormente alla linea dell'esecutivo. La proposta della commissione non mi ha davvero convinto: è chiaro che per la prevenzione è necessario il capitale proprio "duro". E l'attuale requisito del 45% è troppo basso. Ho però ritenuto irrealistico anche il 100% proposto dal Consiglio federale. Una quota di capitale proprio CET1 compresa tra il 60 e l'80% sarebbe sicuramente ragionevole.



La normativa approvata oggi renderà più sicura la piazza finanziaria elvetica?

I rischi di UBS verrebbero ridotti e questo, indirettamente, renderebbe più sicura anche la piazza finanziaria. A mio avviso, però, da anni il dibattito si concentra troppo sulla prevenzione. Se le cose andassero male, nemmeno il 100% di capitale proprio CET1 basterebbe. Sarebbe più importante che il parlamento stabilisse finalmente delle norme adeguate in merito alla liquidazione di una banca di importanza sistemica. Nella procedura di liquidazione, l'obiettivo dovrebbe essere quello di separare e salvare la parte di importanza sistemica, mentre il resto andrebbe in fallimento. Da vent'anni in Svizzera questo aspetto non è ben regolamentato.