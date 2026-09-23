Uomo trovato morto in un cantiere: arrestato il presunto colpevole in Polonia
Le indagini rivelano che la vittima è deceduta a causa di un trauma da corpo contundente e un uomo è stato arrestato all'estero.
Le indagini rivelano che la vittima è deceduta a causa di un trauma da corpo contundente e un uomo è stato arrestato all'estero.
BIEN / BIELLE - Emergono nuovi dettagli sulla morte dell’uomo trovato senza vita in un cantiere edile a Biel/Bienne, nel canton Berna. Sabato, in Polonia, è stato fermato un uomo sospettato di essere coinvolto nel decesso.
La Polizia cantonale bernese sta infatti seguendo la pista del possibile coinvolgimento di terzi. Un’ipotesi che trova conferma anche negli esiti dell’autopsia, eseguita dall’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna: l’uomo sarebbe morto a seguito di un trauma provocato da un corpo contundente.
Gli accertamenti hanno inoltre permesso di ricostruire che, poco prima della morte, la presunta vittima si trovava in compagnia di un altro uomo. Le ricerche di quest’ultimo, estese anche a livello internazionale, hanno portato al suo fermo in Polonia, dove ora si trova in custodia cautelare.
Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e, in particolare, quale sia stato il ruolo dell’uomo fermato. L’inchiesta è condotta sotto la direzione della Procura regionale del Giura bernese-Seeland.
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